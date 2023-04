Randonnée accompagnée Mendi Gaiak : randonnée pique-nique coucher de soleil En face du restaurant le Chaudron, 27 juillet 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Prenons le temps d’observer la lente et douce course du soleil couchant. Profitant de ces derniers rayons, nous partagerons un casse-croûte convivial. A la manière des contrebandiers, l’ oeil s’adapte à l’obscurité, la marche devient féline et les sens s’éveillent avec la douceur de la nuit sur le retour. Niveau : Facile. Distance : 4,5 km Dénivelé : +300 m Durée : 3h. Pique-nique inclus (produits paysans). Age mini : 6 ans. Inscription avant 24h. Départ de la randonnée à 10-20mn en voiture, prévoir votre véhicule, covoiturage possible..

2023-07-27 à ; fin : 2023-07-27 22:00:00. EUR.

En face du restaurant le Chaudron Parking du marché couvert

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Let’s take the time to observe the slow and gentle course of the setting sun. Taking advantage of these last rays, we will share a friendly snack. Like smugglers, the eye adapts to the darkness, the walk becomes feline and the senses awaken with the softness of the night on the way back. Level : Easy. Distance : 4,5 km Difference in altitude : +300 m Duration : 3h. Picnic included (farm products). Minimum age : 6 years old. Registration before 24 hours. Departure of the hike at 10-20mn by car, bring your own vehicle, carpooling possible.

Tomémonos el tiempo necesario para observar el lento y suave curso del sol poniente. Aprovechando estos últimos rayos, compartiremos una merienda de convivencia. Como los contrabandistas, la vista se adapta a la oscuridad, el caminar se vuelve felino y los sentidos se despiertan con la suavidad de la noche en el camino de vuelta. Nivel : Fácil. Distancia : 4,5 km Desnivel : +300 m Duración : 3h. Picnic incluido (productos agrícolas). Edad mínima: 6 años. Registro antes de 24 horas. Salida de la excursión a 10-20mn en coche, traiga su propio vehículo, posibilidad de compartir coche.

Wir nehmen uns Zeit, um den langsamen und sanften Lauf der untergehenden Sonne zu beobachten. Wir genießen die letzten Strahlen und machen einen gemütlichen Imbiss. Wie bei Schmugglern passt sich das Auge der Dunkelheit an, der Gang wird katzenhaft und die Sinne erwachen mit der sanften Nacht auf dem Rückweg. Niveau: Leicht. Entfernung: 4,5 km Höhenunterschied: +300 m Dauer: 3 Stunden. Picknick inbegriffen (bäuerliche Produkte). Mindestalter: 6 Jahre. Anmeldung vor 24 Uhr. Start der Wanderung 10-20 Minuten mit dem Auto, planen Sie Ihr Fahrzeug ein, Fahrgemeinschaften sind möglich.

Mise à jour le 2023-03-27 par Office de Tourisme Pays Basque