Découverte de la spéléologie avec Mendi Gaiak Face au restaurant Le Chaudron, 27 juillet 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Après une balade en forêt, venez faire une initiation dans le monde de la nuit en mélangeant : marche, déplacement sur main courante, un petit rappel, traversée de lacs. Après un petit rappel, on remonte la rivière. Randonnée spéléo facile dans la source de la Nive. Cette cavité aquatique nous conduira dans un voyage hors du temps, sans jamais se sentir oppressé. Conditions: à partir de 10 ans et savoir nager 25m. Départ minimum 4 personnes . Inscription 24h avant..

2023-07-27 à ; fin : 2023-07-27 13:00:00. EUR.

Face au restaurant Le Chaudron Marché couvert

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



After a walk in the forest, come to make an initiation in the world of the night by mixing: walk, displacement on handrail, a small recall, crossing of lakes. After a small abseiling, we go up the river. Easy caving in the source of the Nive. This aquatic cavity will lead us in a journey out of time, without ever feeling oppressed. Conditions: from 10 years old and able to swim 25m. Minimum departure 4 persons. Registration 24h before.

Después de un paseo por el bosque, ven a hacer una iniciación en el mundo de la noche mezclando: caminar, desplazarse en barandilla, un pequeño rappel, travesía de lagos. Tras un breve descenso en rápel, remontamos el río. Espeleología fácil en la fuente del Nive. Esta cavidad acuática nos llevará en un viaje fuera del tiempo, sin sentirnos nunca oprimidos. Condiciones: a partir de 10 años y capaz de nadar 25m. Salida mínima de 4 personas. Inscripción 24 horas antes.

Nach einem Spaziergang im Wald machen Sie eine Einführung in die Welt der Nacht, indem Sie Folgendes mischen: Gehen, Fortbewegung am Handlauf, ein kleines Abseilen, Überqueren von Seen. Nach einer kleinen Abseilstelle geht es den Fluss hinauf. Leichte Höhlenwanderung in der Quelle des Flusses Nive. Diese Wasserhöhle wird uns auf eine Reise außerhalb der Zeit führen, ohne dass wir uns jemals eingeengt fühlen. Bedingungen: Ab 10 Jahren und 25 m schwimmen können. Mindestteilnehmerzahl: 4 Personen. Anmeldung 24 Stunden vorher.

