Visite nocturne de St Jean Pied de Port Porte St Jacques, 26 juillet 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Au fil de cette visite nocturne, partagez un moment privilégié avec notre guide. Vous plongerez dans l’histoire avec Guilhem, un pèlerin en marche pour Saint Jacques de Compostelle, qui traverse les époques du Moyen Age à nos jours. De la cité médiévale fondée par les rois de Navarre à la ville citadelle des rois de France, suivons la pérégrination de l’ami Ghuilhem. RDV Porte St Jacques..

Porte St Jacques

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



During this nocturnal visit, share a special moment with our guide. You will plunge into history with Guilhem, a pilgrim on his way to Santiago de Compostela, who crosses the ages from the Middle Ages to the present day. From the medieval city founded by the kings of Navarre to the citadel city of the kings of France, let us follow the peregrination of our friend Ghuilhem. RDV Porte St Jacques.

Durante esta visita nocturna, comparta un momento especial con nuestro guía. Se sumergirá en la historia con Guilhem, un peregrino camino de Santiago de Compostela, que atraviesa los tiempos desde la Edad Media hasta nuestros días. Desde la ciudad medieval fundada por los reyes de Navarra hasta la ciudadela de los reyes de Francia, sigamos el peregrinaje de nuestro amigo Ghuilhem. RDV Porte St Jacques.

Bei diesem nächtlichen Rundgang teilen Sie einen besonderen Moment mit unserem Führer. Sie tauchen mit Guilhem, einem Pilger auf dem Weg nach Santiago de Compostela, in die Geschichte ein und durchlaufen die Epochen vom Mittelalter bis heute. Von der mittelalterlichen Stadt, die von den Königen von Navarra gegründet wurde, bis zur Zitadellenstadt der Könige von Frankreich, folgen wir der Pilgerreise des Freundes Ghuilhem. RDV Porte St Jacques.

