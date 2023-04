Visite guidée de la citadelle Parking de la citadelle, 19 juillet 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

La citadelle se dresse fièrement au sommet de la colline de Mendiguren. Dominant la ville et la Nive, elle fut construite vers 1625 puis remaniée par Vauban. Ancien château des rois de Navarre, le rôle stratégique de cette place forte n’aura plus de secrets pour vous. Cette visite est l’unique occasion d’entrer dans le souterrain et d’y découvrir son four à pain..

2023-07-19

Parking de la citadelle

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The citadel stands proudly at the top of the Mendiguren hill. Overlooking the city and the Nive, it was built around 1625 and then redesigned by Vauban. Former castle of the kings of Navarre, the strategic role of this stronghold will have no more secrets for you. This visit is the only occasion to enter the underground and to discover its bread oven.

La ciudadela se alza orgullosa en lo alto de la colina de Mendiguren. Dominando la ciudad y el río Nive, fue construida hacia 1625 y posteriormente rediseñada por Vauban. Antiguo castillo de los reyes de Navarra, el papel estratégico de esta fortaleza ya no tendrá secretos para usted. Esta visita es la única oportunidad de entrar en el pasadizo subterráneo y descubrir su horno de pan.

Die Zitadelle erhebt sich stolz auf dem Gipfel des Hügels von Mendiguren. Sie überragt die Stadt und den Fluss Nive und wurde um 1625 erbaut und von Vauban umgebaut. Als ehemalige Burg der Könige von Navarra wird die strategische Rolle dieser Festung kein Geheimnis mehr für Sie sein. Dieser Besuch ist die einzige Gelegenheit, in den Untergrund zu gehen und den Brotbackofen zu besichtigen.

