Paysage karstique et pastoralisme

A deux pas du célèbre, et très fréquenté, chemin de St Jacques de Compostelle, nous partirons à la découverte de deux ravins aux pentes douces où les troupeaux en estive pâturent. Hors sentier au début, vous cheminerez dans une zone rocailleuse où gouffres et grottes s’entremêlent avec des roches aux couleurs surprenantes. Vous découvrirez de belles zones de pâturage en vous dirigeant vers le sommet d’Urdanazburu, dominant les ravins et offrant aussi un panorama exceptionnel vers l’Ouest.

Distance 7 km. Dénivelé 300m. Durée 3h30 dont 3h de marche. Randonnée facile..

Close to the famous, and very frequented, way of St Jacques de Compostelle, we will discover two ravines with soft slopes where the herds in estivation graze. Off the path at the beginning, you will walk in a rocky area where chasms and caves intermingle with rocks of surprising colors. You will discover beautiful grazing areas as you head towards the summit of Urdanazburu, which dominates the ravines and also offers an exceptional panorama towards the west.

Distance 7 km. Elevation gain 300m. Duration 3h30 including 3h of walking. Easy hike.

A poca distancia de la famosa, y muy transitada, ruta a Santiago de Compostela, descubriremos dos barrancos de suaves pendientes donde pastan los rebaños en verano. Fuera del camino al principio, caminaremos por una zona rocosa donde simas y cuevas se entremezclan con rocas de colores sorprendentes. Descubriremos hermosas zonas de pastoreo mientras nos dirigimos hacia la cumbre de Urdanazburu, que domina los barrancos y ofrece también una vista excepcional hacia el oeste.

Distancia 7 km. Desnivel 300 m. Duración: 3,5 horas, 3 de ellas caminando. Caminata fácil.

In der Nähe des berühmten und viel begangenen Jakobswegs erkunden wir zwei Schluchten mit sanften Hängen, in denen die Herden auf der Sommerweide grasen. Anfangs abseits des Weges, wandern Sie durch eine steinige Gegend, in der sich Abgründe und Höhlen mit Felsen in überraschenden Farben vermischen. Auf dem Weg zum Gipfel des Urdanazburu, der die Schluchten überragt und auch ein außergewöhnliches Panorama in Richtung Westen bietet, werden Sie schöne Weidegebiete entdecken.

Entfernung 7 km. Höhenunterschied 300 m. Dauer 3,5 Stunden, davon 3 Stunden zu Fuß. Leichte Wanderung.

