Canyon famille avec Mendi Gaiak Face au restaurant Le Chaudron, 7 juillet 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Canyon d’initiation avec de nombreux toboggans et trois rappels d’initiation. Après une courte marche d’approche , toboggans naturels, descentes en rappel, biefs. Les moments forts de la descente : un rappel de 10 mètres sous une petite cascade (vivifiant !) et un superbe toboggan de 10 mètres digne d’aqualand (tonifiant !) Durée : 3h Condition : Attestation de natation (savoir nager 25 m) Départ minimum 6 personnes. Age minimum : 9 ans. Inscription 24h avant..

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-07 17:30:00. EUR.

Face au restaurant Le Chaudron Place du marché couvert

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A beginner’s canyon with many slides and three abseils. After a short approach walk, natural slides, abseiling, reaches. The highlights of the descent: an abseiling of 10 meters under a small waterfall (invigorating!) and a superb slide of 10 meters worthy of aqualand (invigorating!) Duration: 3h Condition: Swimming certificate (to know how to swim 25 m) Minimum departure 6 people. Minimum age: 9 years old. Registration 24 hours before.

Un barranco de iniciación con numerosos toboganes y tres rápeles. Tras un breve paseo de aproximación, hay toboganes naturales, rápeles y cañones. Lo más destacado del descenso: un rápel de 10 metros bajo una pequeña cascada (¡estimulante!) y un magnífico tobogán de 10 metros digno de Aqualand (¡estimulante!) Duración: 3 horas Condiciones: Certificado de natación (hay que saber nadar 25 metros) Salida mínima: 6 personas. Edad mínima: 9 años. Inscripción 24 horas antes.

Einsteigercanyon mit vielen Rutschen und drei Abseilstellen. Nach einem kurzen Anmarsch folgen natürliche Rutschen, Abseilen und Bäche. Die Höhepunkte des Abstiegs: eine 10 m lange Abseilstelle unter einem kleinen Wasserfall (belebend!) und eine tolle 10 m lange Rutsche wie im Aqualand (belebend!) Dauer: 3 Std. Voraussetzung: Schwimmnachweis (25 m schwimmen können) Mindestanzahl an Teilnehmern: 6 Personen. Mindestalter: 9 Jahre. Anmeldung 24 Stunden vorher.

Mise à jour le 2023-03-27 par Office de Tourisme Pays Basque