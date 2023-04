Marché potier Marché couvert, 7 mai 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Créations uniques et originales de 30 céramistes de la région et autre, venus exposer leur savoir faire et leur passion pour cet art ancestral. Démonstration de tournage, ateliers de modelage pour les enfants et les adultes pour s’initier à cet art passionnant. Concours de la plus belle céramique où le public pourra voter pour sa création préférée. Tombola et buvette. Talos et gâteaux traditionnels algériens préparés par l’association d’accueil des migrants Etorbide.

Cette première édition du marché potier à St Jean Pied de Port est l’occasion idéale de découvrir des artisans passionnés et leur travail exceptionnel pour cette belle journée dédiée à l’art de la céramique..

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 . .

Marché couvert

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Unique and original creations of 30 ceramists from the region and others, who came to exhibit their knowledge and their passion for this ancestral art. Demonstration of throwing, modeling workshops for children and adults to learn this exciting art. Contest of the most beautiful ceramics where the public will be able to vote for its favorite creation. Tombola and refreshment stand. Talos and traditional Algerian cakes prepared by the association of migrants Etorbide.

This first edition of the potter’s market in St Jean Pied de Port is the ideal opportunity to discover passionate craftsmen and their exceptional work for this beautiful day dedicated to the art of ceramics.

Creaciones únicas y originales de 30 ceramistas de la región y de otros lugares, que han venido a exponer su saber hacer y su pasión por este arte ancestral. Demostración de técnicas de vaciado, talleres de modelado para que niños y adultos aprendan este fascinante arte. Concurso de las cerámicas más bellas, en el que el público podrá votar por su creación favorita. Tómbola y puesto de refrescos. Talos y pasteles tradicionales argelinos preparados por la asociación Etorbide para los emigrantes.

Esta primera edición del mercado de la cerámica en St Jean Pied de Port es la ocasión ideal para descubrir a artesanos apasionados y sus excepcionales obras en este hermoso día dedicado al arte de la cerámica.

Einzigartige und originelle Kreationen von 30 Keramikern aus der Region und anderen, die gekommen sind, um ihr Können und ihre Leidenschaft für diese althergebrachte Kunst zu präsentieren. Drehvorführungen, Modellierworkshops für Kinder und Erwachsene, um sich in diese spannende Kunst einführen zu lassen. Wettbewerb um die schönste Keramik, bei dem das Publikum für seine Lieblingskreation abstimmen kann. Tombola und Erfrischungsstände. Talos und traditionelle algerische Kuchen, zubereitet von der Vereinigung zur Aufnahme von Migranten Etorbide.

Diese erste Ausgabe des Töpfermarktes in St Jean Pied de Port ist die ideale Gelegenheit, leidenschaftliche Kunsthandwerker und ihre außergewöhnlichen Arbeiten an diesem schönen Tag, der der Keramikkunst gewidmet ist, zu entdecken.

Mise à jour le 2023-04-07 par Office de Tourisme Pays Basque