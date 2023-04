Haut le vent : un film tourné à Baigorry en 1942 et conférence Saint-Jean-Pied-de-Port Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Pyrénées-Atlantiques . A l’issue de la projection Conférence de Pascal GOÑI Professeur d’histoire Secrétaire de l’Association Terres de Navarre.

En 1906, François quitte le pays basque avec son père qui a décidé de s’installer en Argentine à la suite d’un incident

l’ayant opposé à Esteban. Devenu un puissant industriel, il revient en France en 1940 à l’occasion de la signature d’un

contrat. Il apprend que le domaine de Haut-le-Vent, occupé par sa tante Anna, lui revient. Accueilli avec méfiance par les villageois, il parviendra à se rendre sympathique et décidera de rester dans le domaine avec Gisèle, la fille d’Esteban. A l’issue de la projection Conférence de Pascal GOÑI Professeur d’histoire Secrétaire de l’Association Terres de Navarre.

