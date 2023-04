Salon du Bien-Être Marché couvert, 15 avril 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

De nombreux exposants, ateliers et conférences. Restauration sur place et tombola.

– 11h00 : « Pourquoi je tombe toujours sur les manipulateurs pervers » par Bérénice

– 12h00 : « Allergies et bactéries, mieux purifier l’air de sa maison » par Txomin LEPINE

– 14h00 : « Orgonite du mythe a la réalité » Laure Destination Mieux Vivre

– 15h00 : « Comment équilibrer ses chakras avec les pierres » par Lydia

– 16h00 : « Comprendre les maux du corps, pour mieux s’auto-soigner » par Bérénice

– 17h00 : « Les bienfaits de boire une eau vivante au quotidien » par Isabelle Pierre d’Eau Vive Aquitaine

– 18h00 : « Les bienfaits de la créativité sur le corps et l’esprit » par Françoise Dune Massages-Les toiles de Dune

– Peinture intuitive ; libération des peurs et des blocages.

– Création de votre Cristal d’élévation vibratoire.

-Fabrication d’un baume médicinal pour vous aider dans vos maux quotidiens..

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 19:00:00. EUR.

Marché couvert

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Many exhibitors, workshops and conferences. Catering on site and tombola.

– 11:00 a.m.: « Why I always fall on perverse manipulators » by Bérénice

– 12:00: « Allergies and bacteria, better purify the air in your house » by Txomin LEPINE

– 2:00 p.m.: « Orgonitis from myth to reality » by Laure Destination Mieux Vivre

– 15h00 : » How to balance your chakras with stones » by Lydia

– 4:00 PM: « Understanding the body’s ailments to better heal oneself » by Bérénice

– 5:00 p.m.: « The benefits of drinking living water on a daily basis » by Isabelle Pierre from Eau Vive Aquitaine

– 6:00 p.m.: « The benefits of creativity on the body and mind » by Françoise Dune Massages-Les toiles de Dune

– Intuitive painting; release of fears and blockages.

– Creation of your crystal of vibratory elevation.

-Creation of a medicinal balm to help you with your daily ailments.

Numerosos expositores, talleres y conferencias. Catering in situ y tómbola.

– 11.00: « Por qué siempre caigo en manipuladores perversos » por Bérénice

– 12h00: « Alergias y bacterias, mejor purificar el aire de su casa » por Txomin LEPINE

– 14h00 : » Orgonite del mito a la realidad » por Laure Destination Mieux Vivre

– 15h00 : » Cómo equilibrar los chakras con piedras » por Lydia

– 16h00 : » Comprender las dolencias del cuerpo, para curarse mejor » por Bérénice

– 17h00 : » Los beneficios de beber agua viva a diario » por Isabelle Pierre de Eau Vive Aquitaine

– 18h00 : » Los beneficios de la creatividad sobre el cuerpo y la mente » por Françoise Dune Massages-Les toiles de Dune

– Pintura intuitiva; liberación de miedos y bloqueos.

– Creación de su propio cristal de elevación vibratoria.

-Elaboración de un bálsamo medicinal para ayudarte con tus dolencias cotidianas.

Zahlreiche Aussteller, Workshops und Vorträge. Verpflegung vor Ort und Tombola.

– 11.00 Uhr: « Warum ich immer auf perverse Manipulatoren hereinfalle » von Bérénice

– 12.00 Uhr: « Allergien und Bakterien, die Luft in Ihrem Haus besser reinigen » von Txomin LEPINE

– 14.00 Uhr: « Orgonit vom Mythos zur Realität » von Laure Destination Mieux Vivre

– 15.00 Uhr: « Wie man seine Chakren mit Steinen ausgleicht » von Lydia

– 16.00 Uhr: « Die Beschwerden des Körpers verstehen, um sich besser selbst zu heilen » von Bérénice

– 17.00 Uhr: « Die Vorteile des Trinkens von lebendigem Wasser im Alltag » von Isabelle Pierre von Eau Vive Aquitaine

– 18.00 Uhr: « Die Vorteile der Kreativität für Körper und Geist » von Françoise Dune Massagen-Les toiles de Dune

– Intuitives Malen; Befreiung von Ängsten und Blockaden.

– Herstellung Ihres Kristalls zur Erhöhung der Schwingung.

-Herstellung eines medizinischen Balsams, um Ihnen bei Ihren täglichen Beschwerden zu helfen.

Mise à jour le 2023-04-12 par Office de Tourisme Pays Basque