CinéToiles sous les étoiles « La petite bande » Saint-Jean-Mirabel, 1 septembre 2023, Saint-Jean-Mirabel.

Saint-Jean-Mirabel,Lot

Comédie familiale de Pierre Salvadori.

La petite bande, c’est Cat, Fouad, Antoine et Sami, quatre collégiens de 12 ans. Par fierté et provocation, ils s’embarquent dans un projet fou : faire sauter l’usine qui pollue leur rivière depuis des années. Mais dans le groupe fraîchement formé les désaccords sont fréquents et les votes à égalité paralysent constamment l’action. Pour se départager, ils décident alors de faire rentrer dans leur petite bande, Aimé, un gamin rejeté et solitaire. Aussi excités qu’affolés par l’ampleur de leur mission, les cinq complices vont apprendre à vivre et à se battre ensemble dans cette aventure drôle et incertaine qui va totalement les dépasser.

Durée 1h48.

2023-09-01 à ; fin : 2023-09-01 . EUR.

Saint-Jean-Mirabel 46270 Lot Occitanie



Family comedy by Pierre Salvadori.

The little gang is Cat, Fouad, Antoine and Sami, four 12-year-old schoolchildren. Out of pride and defiance, they embark on a crazy project: to blow up the factory that has been polluting their river for years. But within the newly-formed group, disagreements are frequent and tied votes constantly paralyze the action. To break the tie, they decide to bring Aimé, a lonely outcast, into the group. As excited as they are distraught by the scope of their mission, the five accomplices learn to live and fight together in this funny and uncertain adventure that will completely overtake them.

Running time 1h48

Comedia familiar de Pierre Salvadori.

La pandillita está formada por Cat, Fouad, Antoine y Sami, cuatro escolares de 12 años. Por orgullo y rebeldía, se embarcan en un loco proyecto: volar la fábrica que contamina su río desde hace años. Pero el grupo recién formado está plagado de desacuerdos, y los empates en las votaciones paralizan constantemente la acción. Para romper el empate, deciden incorporar al grupo a Aimé, un solitario marginado. Tan entusiasmados como aterrados por la envergadura de su misión, los cinco cómplices aprenderán a convivir y a luchar juntos en esta divertida e incierta aventura que les desbordará por completo.

Duración: 1 hora 48 minutos

Familienkomödie von Pierre Salvadori.

Die kleine Bande besteht aus Cat, Fouad, Antoine und Sami, vier 12-jährigen Gymnasiasten. Aus Stolz und Provokation lassen sie sich auf ein verrücktes Projekt ein: Sie wollen die Fabrik sprengen, die ihren Fluss seit Jahren verschmutzt. Doch in der neu gegründeten Gruppe kommt es immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten und Abstimmungen bei Stimmengleichheit lähmen die Aktion. Um die Entscheidung zu erleichtern, beschließen sie, Aimé, einen verstoßenen und einsamen Jungen, in ihre kleine Gruppe aufzunehmen. Die fünf Komplizen, die von der Größe ihrer Aufgabe ebenso begeistert wie verängstigt sind, lernen in diesem lustigen und unsicheren Abenteuer, das ihnen völlig über den Kopf wächst, gemeinsam zu leben und zu kämpfen.

Dauer 1h48

