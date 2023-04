Mozart, La Gran Partita [ Festival de Saint-Céré ] Château de Montal, 5 août 2023, Saint-Jean-Lespinasse.

Parmi les treize sérénades composées par Mozart, La Gran Partita fait figure d’exception tant par sa dimension orchestrale que par la variété des formes utilisées. L’inspiration se revêt d’une profondeur nouvelle – l’Adagio central, moment de pure poésie, est l’un des plus beaux de Mozart – tandis que la recherche de timbres accorde une place toute particulière à la clarinette, instrument fétiche du compositeur dans les dernières années de sa vie.

Les musicien.nes de Sarbacanes mêlent à ce programme quelques extraits célèbres de Noces de Figaro, dans des arrangements qui faisaient déjà fureur à l’époque de Mozart

Ensemble Sarbacanes : Gabriel Pidoux & Neven Lesage Hautbois, Alejandro Perez Marin & Florian Gazagne Basson, Arthur Bolorinos & Nicolas Crivelli Clarinette, Roberta Cristini & Sandra Moreira de Sousa Cor de basset, Félix Roth, Théo Suchanek, Gabriel Dambricourt & Hippolyte de Villèle Cor, Hugo Abraham contrebasse..

2023-08-05 à 21:30:00 ; fin : 2023-08-05 23:00:00. 22 EUR.

Château de Montal

Saint-Jean-Lespinasse 46400 Lot Occitanie



Among the thirteen serenades composed by Mozart, the Gran Partita is an exception in terms of both its orchestral dimension and the variety of forms used. The inspiration takes on a new depth – the central Adagio, a moment of pure poetry, is one of Mozart’s most beautiful – while the search for timbres gives a special place to the clarinet, the composer’s favourite instrument in the last years of his life.

The musicians of Sarbacanes mix in this program some famous excerpts from The Marriage of Figaro, in arrangements that were already all the rage in Mozart’s time

Ensemble Sarbacanes : Gabriel Pidoux & Neven Lesage Oboe, Alejandro Perez Marin & Florian Gazagne Bassoon, Arthur Bolorinos & Nicolas Crivelli Clarinet, Roberta Cristini & Sandra Moreira de Sousa Basset Horn, Félix Roth, Théo Suchanek, Gabriel Dambricourt & Hippolyte de Villèle Horn, Hugo Abraham double bass.

Entre las trece serenatas compuestas por Mozart, la Gran Partita es excepcional tanto por su dimensión orquestal como por la variedad de formas utilizadas. La inspiración adquiere una nueva profundidad -el Adagio central, momento de pura poesía, es uno de los más bellos de Mozart-, mientras que la búsqueda de timbres concede un lugar especial al clarinete, instrumento predilecto del compositor en los últimos años de su vida.

Los músicos de Sarbacanes incluyen en este programa algunos extractos célebres de Las bodas de Fígaro, en arreglos que ya hacían furor en la época de Mozart

Ensemble Sarbacanes: Gabriel Pidoux y Neven Lesage oboe, Alejandro Pérez Marín y Florian Gazagne fagot, Arthur Bolorinos y Nicolas Crivelli clarinete, Roberta Cristini y Sandra Moreira de Sousa corno di bassetto, Félix Roth, Théo Suchanek, Gabriel Dambricourt y Hippolyte de Villèle trompa, Hugo Abraham contrabajo.

Unter den dreizehn Serenaden Mozarts ist die Gran Partita eine Ausnahme, sowohl in Bezug auf ihre orchestrale Dimension als auch auf die Vielfalt der verwendeten Formen. Die Inspiration erhält eine neue Tiefe – das zentrale Adagio, ein Moment reiner Poesie, ist eines der schönsten von Mozart -, während die Klangfarbenforschung der Klarinette, dem Lieblingsinstrument des Komponisten in seinen letzten Lebensjahren, einen ganz besonderen Platz einräumt.

Die Musiker von Sarbacanes mischen in dieses Programm einige berühmte Auszüge aus Figaros Hochzeit in Arrangements, die schon zu Mozarts Zeiten für Furore sorgten

Ensemble Sarbacanes: Gabriel Pidoux & Neven Lesage Oboe, Alejandro Perez Marin & Florian Gazagne Fagott, Arthur Bolorinos & Nicolas Crivelli Klarinette, Roberta Cristini & Sandra Moreira de Sousa Bassetthorn, Félix Roth, Théo Suchanek, Gabriel Dambricourt & Hippolyte de Villèle Horn, Hugo Abraham Kontrabass.

