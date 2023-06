Exposition à l’espace Orlando : Werner Van Hoylandt et Louis 2Verdal Saint-Jean-Lespinasse, 8 juillet 2023, Saint-Jean-Lespinasse.

Saint-Jean-Lespinasse,Lot

L’association Orlando propose une exposition peintures et dessins de Werner van Hoylandt & sculptures et dessins de Louis 2Verdal

Deux artistes investissent avec malice les trois niveaux de l’Espace Orlando. Découvrez une exposition inédite pour laquelle Werner Van Hoylandt réunit ses peintures et ses dessins, tandis que son complice et ami Louis 2Verdal présente un florilège de sculptures, toutes de bois, métal et anecdotes.

Humour et fantaisie participent du monde imaginaire des deux artistes.

Lundi 2023-07-08 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-30 19:00:00. EUR.

Saint-Jean-Lespinasse 46400 Lot Occitanie



