La Belle échappée : visite théâtralisée au château de Montal Château de Montal, 10 juin 2023, Saint-Jean-Lespinasse.

Et si la célèbre Joconde cachée au château de Montal et d’autres œuvres du Louvre disparaissaient ?

Partagez la folle enquête du gardien Grangier à travers le monument. Avec la compagnie Crapahute.

Tout public. Sur réservation..

2023-06-10 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-10 . 6.5 EUR.

Château de Montal

Saint-Jean-Lespinasse 46400 Lot Occitanie



What if the famous Mona Lisa hidden in the Château de Montal and other works of art in the Louvre disappeared?

Share the crazy investigation of the guard Grangier through the monument. With the Crapahute company.

All ages. By reservation only.

¿Qué pasaría si la famosa Mona Lisa, escondida en el Castillo de Montal, y otras obras del Louvre desaparecieran?

Comparte la loca investigación del guardia Grangier a través del monumento. Con la empresa Crapahute.

Para el público en general. Sólo con reserva.

Was wäre, wenn die berühmte Mona Lisa, die im Schloss Montal versteckt ist, und andere Werke aus dem Louvre verschwinden würden?

Nehmen Sie an den verrückten Ermittlungen des Wachmanns Grangier durch das Monument teil. Mit der Compagnie Crapahute.

Für alle Altersgruppen. Mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-04-10 par OT Vallée de la Dordogne