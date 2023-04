Lecture à deux voies Place de l’Église, 5 mai 2023, Saint-Jean-Lespinasse.

Lecture à deux voix : Michel Brissaud et Françoise Utrel, en résonance avec l’exposition Absolue incertitude.

2023-05-05 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-05 . EUR.

Place de l’Église

Saint-Jean-Lespinasse 46400 Lot Occitanie



Reading with two voices: Michel Brissaud and Françoise Utrel, in resonance with the exhibition Absolute uncertainty

Lectura a dos voces: Michel Brissaud y Françoise Utrel, en resonancia con la exposición Incertidumbre absoluta

Zweistimmige Lesung: Michel Brissaud und Françoise Utrel, in Resonanz mit der Ausstellung Absolute Ungewissheit

