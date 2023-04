Rencontres avec l’Artiste Françoise Utrel Saint-Jean-Lespinasse Saint-Jean-Lespinasse Catégories d’Évènement: Lot

Saint-Jean-Lespinasse

Rencontres avec l’Artiste Françoise Utrel, 23 avril 2023, Saint-Jean-Lespinasse Saint-Jean-Lespinasse. Saint-Jean-Lespinasse ,Lot , Saint-Jean-Lespinasse Rencontres avec l’Artiste Françoise Utrel Espace Orlando Saint-Jean-Lespinasse Lot

2023-04-23 17:00:00 17:00:00 – 2023-04-23 Saint-Jean-Lespinasse

Lot Saint-Jean-Lespinasse . Visite commentée de son exposition « Absolue incertitude » sur les trois niveaux de l’Espace Orlando Le Lieu commun

Saint-Jean-Lespinasse

dernière mise à jour : 2023-03-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot, Saint-Jean-Lespinasse Autres Lieu Saint-Jean-Lespinasse Adresse Espace Orlando Saint-Jean-Lespinasse Lot Ville Saint-Jean-Lespinasse Saint-Jean-Lespinasse Departement Lot Tarif Lieu Ville Saint-Jean-Lespinasse

Saint-Jean-Lespinasse Saint-Jean-Lespinasse Saint-Jean-Lespinasse Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-lespinasse saint-jean-lespinasse/

Rencontres avec l’Artiste Françoise Utrel 2023-04-23 was last modified: by Rencontres avec l’Artiste Françoise Utrel Saint-Jean-Lespinasse 23 avril 2023 Espace Orlando Saint-Jean-Lespinasse Lot Lot Saint-Jean-Lespinasse

Saint-Jean-Lespinasse Saint-Jean-Lespinasse Lot