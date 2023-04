Absolue incertitude de Françoise Utrel, 22 avril 2023, Saint-Jean-Lespinasse.

Sur les trois niveaux de l’Espace Orlando, l’univers pictural de Françoise Utrel. Elle nous présente ses univers : Equilibres illusoires, Lignes rouges et Impermanences. Ses peintures et dessins révèlent la perception sensible d’un monde fragile en perpétuel déséquilibre..

Vendredi 2023-04-22 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-07 19:00:00. EUR.

Saint-Jean-Lespinasse 46400 Lot Occitanie



On the three levels of the Espace Orlando, the pictorial universe of Françoise Utrel. She presents her universes: Illusory Equilibrium, Red Lines and Impermanence. Her paintings and drawings reveal the sensitive perception of a fragile world in perpetual imbalance.

En los tres niveles del Espace Orlando, el universo pictórico de Françoise Utrel. Presenta sus mundos: Equilibrio ilusorio, Líneas rojas e Impermanencia. Sus pinturas y dibujos revelan la percepción sensible de un mundo frágil en perpetuo desequilibrio.

Auf den drei Ebenen des Espace Orlando ist die Bilderwelt von Françoise Utrel zu sehen. Sie stellt uns ihre Welten vor: Illusionäre Gleichgewichte, Rote Linien und Impermanenzen. Ihre Gemälde und Zeichnungen offenbaren die sensible Wahrnehmung einer zerbrechlichen Welt, die sich ständig im Ungleichgewicht befindet.

