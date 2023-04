Sortie nature CPIE : l’isard des Pyrénées à Irati Parking après le restaurant Mendy, 3 novembre 2023, Saint-Jean-le-Vieux.

Organisé par le CPIE Pays Basque avec David Delmas, technicien animateur à la Fédération des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques et Nicolas Bernos, accompagnateur montagne.

Nous visionnerons un diaporama de présentation de l’Isard, cousin Pyrénéen du Chamois, et son plan de gestion. Au cours d’une randonnée sur les flancs du pic d’Orhi, vous serez conduits au cœur d’un site où une harde vit paisiblement à

l’écart de l’Homme. Ce sera l’occasion d’observer cette chèvre des montagnes dans son habitat naturel et de connaître son écologie.

Enfants à partir de 8 ans. Distance : 5 km. Dénivelé : 220 m +-Prévoir casse-croûte, eau, chaussures de randonnée, vêtements chauds pour le temps d’observation en statique. Rdv à 9 h au parking situé après le restaurant Mendy à Saint-Jean-le-Vieux. Puis 20 min. de covoiturage en véhicule personnel. Retour vers 17 h.

2023-11-03 à ; fin : 2023-11-03 17:00:00. EUR.

Parking après le restaurant Mendy

Saint-Jean-le-Vieux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Organized by the CPIE Pays Basque with David Delmas, technician animator at the Federation of hunters of the Pyrénées-Atlantiques and Nicolas Bernos, mountain guide.

We will watch a slide show presenting the Isard, Pyrenean cousin of the Chamois, and its management plan. During a hike on the slopes of the Orhi peak, you will be led to the heart of a site where a herd lives peacefully away from Man

away from man. This will be an opportunity to observe this mountain goat in its natural habitat and to learn about its ecology.

Children from 8 years old. Distance : 5 km. Height difference: 220 m +-Provide a snack, water, hiking shoes, warm clothes for the observation time. Meeting point : 9 am at the parking lot located after the Mendy restaurant in Saint-Jean-le-Vieux. Then 20 min. of carpooling in personal vehicle. Return around 17 h

Organizado por el CPIE Pays Basque con David Delmas, técnico de la Federación de Caza de los Pirineos Atlánticos y Nicolas Bernos, guía de montaña.

Veremos una presentación en diapositivas del Isard, primo pirenaico del rebeco, y su plan de gestión. Durante una excursión por las laderas del pico Orhi, nos adentraremos en el corazón de un paraje donde un rebaño vive apaciblemente alejado del Hombre

lejos del hombre. Esta es una oportunidad para observar a esta cabra montés en su hábitat natural y aprender sobre su ecología.

Niños a partir de 8 años. Distancia: 5 km. Desnivel: 220 m +-Proporcionar un tentempié, agua, botas de montaña y ropa de abrigo para el tiempo de observación. Cita a las 9h en el aparcamiento después del restaurante Mendy en Saint-Jean-le-Vieux. A continuación, 20 min. de trayecto en vehículo personal. Regreso hacia las 17 h

Organisiert vom CPIE Baskenland mit David Delmas, Techniker und Animator beim Jagdverband Pyrénées-Atlantiques, und Nicolas Bernos, Bergführer.

Wir sehen uns eine Diashow über den Isard, den Cousin der Gämse in den Pyrenäen, und seinen Managementplan an. Während einer Wanderung über die Flanken des Pic d’Orhi werden Sie in ein Gebiet geführt, in dem eine Herde friedlich und abgeschieden lebt

von den Menschen getrennt lebt. Hier haben Sie die Gelegenheit, die Bergziege in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten und mehr über ihre Ökologie zu erfahren.

Kinder ab 8 Jahren. Entfernung: 5 km. Höhenunterschied: 220 m +-Bitte nehmen Sie einen Imbiss, Wasser, Wanderschuhe und warme Kleidung für die Zeit der statischen Beobachtung mit. Treffpunkt: 9 Uhr auf dem Parkplatz nach dem Restaurant Mendy in Saint-Jean-le-Vieux. Dann 20 min. Fahrgemeinschaft mit eigenem Fahrzeug. Rückkehr gegen 17 Uhr

Mise à jour le 2023-02-23 par Office de Tourisme Pays Basque