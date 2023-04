Balade avec un berger à Iraty Ferme Peotenia, 5 septembre 2023, Saint-Jean-le-Vieux.

Matinée découverte du métier de berger à Iraty avec Jean Michel, berger. Repas à base des produits locaux de la ferme. Balade de 5 km accessible à toute personne valide. RDV à la ferme Peotenia de St Jean le Vieux. Réservation obligatoire..

2023-09-05 à ; fin : 2023-09-05 . .

Ferme Peotenia

Saint-Jean-le-Vieux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Morning discovery of the shepherd’s job in Iraty with Jean Michel, shepherd. Meal based on local products from the farm. A 5 km walk accessible to all able-bodied people. Meeting point at the Peotenia farm in St Jean le Vieux. Reservation required.

Por la mañana, descubrimiento del oficio de pastor en Iraty con Jean Michel, pastor. Comida a base de productos locales de la granja. Paseo de 5 km accesible a todas las personas sin discapacidad. Punto de encuentro en la granja Peotenia en St Jean le Vieux. Reserva obligatoria.

Vormittag Entdeckung des Schäferberufs in Iraty mit Jean Michel, Schäfer. Mahlzeit mit lokalen Produkten vom Bauernhof. 5 km lange Wanderung, die für alle Personen ohne Behinderung zugänglich ist. RDV auf dem Bauernhof Peotenia in St Jean le Vieux. Reservierung erforderlich.

