Sortie nature CPIE : rudiments et enseignements de mère nature à Irati Cize. (lieu de rdv sous réserve) Parking après le restaurant Mendy, 16 août 2023, Saint-Jean-le-Vieux.

Organisé par le CPIE Pays Basque avec Stéphane Pitou, accompagnateur montagne (La Vanille des Pyrénées) et Jean Mabire de Contact Nature.

Cette sortie initiatique se veut être une (re)découverte de la « vie en nature ». De façon très simple et pédagogique, nous aurons l’occasion, petits et grands, de nous familiariser avec quelques rudiments et enseignements très simples qui nous

permettront de parer un imprévu en milieu naturel. L’occasion aussi de (ré)apprivoiser quelques techniques : réaliser un abri, démarrer un feu, récupérer et aseptiser de l’eau, s’alimenter dans la nature…Ces deux jours s’adressent aux enfants à partir de 8 ans accompagnés d’au moins un parent. Lieu et heure précisés ultérieurement..

2023-08-16 à ; fin : 2023-08-16 . EUR.

Parking après le restaurant Mendy

Saint-Jean-le-Vieux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Organized by the CPIE Pays Basque with Stéphane Pitou, mountain guide (La Vanille des Pyrénées) and Jean Mabire from Contact Nature.

This initiatory outing is meant to be a (re)discovery of « life in nature ». In a very simple and educational way, we will have the opportunity, young and old, to familiarize ourselves with some very simple rudiments and teachings that will allow us to

that will allow us to deal with an unforeseen event in a natural environment. It will also be an opportunity to (re)learn some techniques: building a shelter, starting a fire, collecting and sanitizing water, eating in the wild… These two days are for children aged 8 and over accompanied by at least one parent. Place and time to be announced.

Organizado por el CPIE Pays Basque con Stéphane Pitou, guía de montaña (La Vanille des Pyrénées) y Jean Mabire de Contact Nature.

Esta salida de iniciación pretende ser un (re)descubrimiento de la « vida en la naturaleza ». De forma muy sencilla y didáctica, tendremos la oportunidad, grandes y pequeños, de familiarizarnos con algunos rudimentos y enseñanzas muy sencillas que nos permitirán

que nos permitirán hacer frente a lo inesperado en un entorno natural. También será la ocasión de (re)aprender algunas técnicas: hacer un refugio, encender un fuego, recoger y sanear agua, comer en la naturaleza… Estas dos jornadas están destinadas a niños a partir de 8 años acompañados de al menos uno de sus padres. Lugar y hora por determinar.

Organisiert vom CPIE Baskenland mit Stéphane Pitou, Bergbegleiter (La Vanille des Pyrénées), und Jean Mabire von Contact Nature.

Dieser Ausflug soll eine (Wieder-)Entdeckung des « Lebens in der Natur » sein. Auf sehr einfache und pädagogische Weise werden wir, Groß und Klein, die Gelegenheit haben, uns mit einigen sehr einfachen Grundlagen und Lehren vertraut zu machen

die es uns ermöglichen werden, auf unvorhergesehene Ereignisse in der Natur zu reagieren. Diese beiden Tage richten sich an Kinder ab 8 Jahren, die von mindestens einem Elternteil begleitet werden, und bieten die Möglichkeit, einige Techniken (wieder) zu erlernen: einen Unterschlupf bauen, ein Feuer entfachen, Wasser sammeln und keimfrei machen, sich in der Natur ernähren…. Ort und Zeit werden später bekannt gegeben.

