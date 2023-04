Stage de gravure avec Mathilde Loisel 15 chemin du Vieux Château, 14 août 2023, Saint-Jean-le-Thomas.

Nous explorerons divers procédés de gravure et d’impression.

– Lundi : la kitchen litho (lithographie sur papier alu) et monotype.

– Mardi et mercredi : la collagraphie (technique entre le collage et la gravure ) et le gaufrage.

Matériaux divers bienvenus ; herbier, tissus, fils…

– Jeudi : la gravure en creux (pointe sèche sur tetra).

– Vendredi : La gravure en relief (mixer la gravure sur lino et sur gomme pour obtenir différentes couleurs).

Le programme pourra être adapté en fonction de la météo et des projets personnels de chacun.

Public amateur ayant déjà une pratique artistique.

Réservation obligatoire.

Possibilité de s’inscrire seulement à la journée.

Pensez à apporter :

– une blouse ou un tablier.

– un croquis ou une image qui vous inspire.

– des matériaux que vous souhaitez utiliser.

Mathilde Loisel, artiste graveuse depuis 2005, a effectué des études d’Histoire de l’Art et Médiation Culturelle avant de se former à la gravure en Allemagne puis dans le Nord de la France. Titulaire du CAPES en 2007, elle a ensuite enseigné les Arts plastiques durant 14 ans dans divers établissements du 2nd degré.

Aujourd’hui elle souhaite s’appuyer sur sa pratique personnelle pour transmettre sa passion de la gravure et accompagner les différents publics dans leur démarche créative..

Lundi 2023-08-14 à 09:00:00 ; fin : 2023-08-18 13:00:00. .

15 chemin du Vieux Château Les Ateliers du Bout de la Mer

Saint-Jean-le-Thomas 50530 Manche Normandie



We will explore various engraving and printing processes.

– Monday: litho kitchen (lithography on aluminum paper) and monotype.

– Tuesday and Wednesday: collagraphy (a technique between collage and engraving) and embossing.

Various materials are welcome; herbarium, fabrics, threads?

– Thursday: Engraving (drypoint on tetra).

– Friday : Relief engraving (mixing engraving on lino and on gum to obtain different colors).

The program can be adapted according to the weather and the personal projects of each participant.

For amateurs who already have an artistic practice.

Reservation required.

Possibility to register only for the day.

Remember to bring :

– a smock or an apron.

– a sketch or an image that inspires you.

– materials you wish to use.

Mathilde Loisel, printmaker since 2005, studied Art History and Cultural Mediation before training in printmaking in Germany and then in Northern France. She received her CAPES in 2007 and then taught visual arts for 14 years in various schools.

Today she wishes to rely on her personal practice to transmit her passion for engraving and to accompany the different publics in their creative process.

Exploraremos diversos procesos de grabado e impresión.

– Lunes: cocina litográfica (litografía sobre papel de aluminio) y monotipo.

– Martes y miércoles: colagrafía (técnica entre el collage y el grabado) y gofrado.

Se aceptan materiales diversos: herbarios, telas, hilos..

– Jueves: Calcografía (punta seca sobre tetra).

– Viernes: grabado en relieve (mezcla de grabado sobre linóleo y goma para obtener diferentes colores).

El programa puede adaptarse en función del tiempo y de los proyectos personales de cada participante.

Para aficionados que ya tienen una práctica artística.

Reserva obligatoria.

Posibilidad de inscribirse sólo por el día.

Recuerde llevar :

– una bata o un delantal.

– un boceto o una imagen que te inspire.

– materiales que desee utilizar.

Mathilde Loisel, grabadora desde 2005, estudió Historia del Arte y Mediación Cultural antes de formarse en grabado en Alemania y después en el norte de Francia. Recibió su CAPES en 2007 y después enseñó artes visuales durante 14 años en varios institutos de secundaria.

Hoy desea apoyarse en su práctica personal para transmitir su pasión por el grabado y acompañar a los diferentes públicos en su proceso creativo.

Wir werden verschiedene Druck- und Gravurverfahren erkunden.

– Montag: Litho-Kitchen (Lithografie auf Alupapier) und Monotypie.

– Dienstag und Mittwoch: Collagraphie (eine Technik zwischen Collage und Gravur) und Prägung.

Verschiedene Materialien sind willkommen: Herbarium, Stoffe, Fäden?

– Donnerstag: Tiefdruck (Kaltnadelradierung auf Tetra).

– Freitag: Reliefgravur (Gravur auf Linoleum und Radiergummi, um verschiedene Farben zu erhalten).

Das Programm kann je nach Wetter und persönlichen Projekten angepasst werden.

Amateurpublikum, das bereits eine künstlerische Praxis hat.

Eine Anmeldung ist erforderlich.

Es besteht die Möglichkeit, sich nur für einen Tag anzumelden.

Bitte denken Sie daran, mitzubringen:

– einen Kittel oder eine Schürze.

– eine Skizze oder ein Bild, das Sie inspiriert.

– materialien, die Sie verwenden möchten.

Mathilde Loisel, Graveurin seit 2005, hat Kunstgeschichte und Kulturvermittlung studiert, bevor sie sich in Deutschland und Nordfrankreich zur Graveurin ausbilden ließ. Nach dem CAPES 2007 unterrichtete sie 14 Jahre lang Bildende Kunst an verschiedenen Schulen der Sekundarstufe II.

Heute möchte sie auf ihrer persönlichen Praxis aufbauen, um ihre Leidenschaft für die Gravur weiterzugeben und die verschiedenen Zielgruppen in ihrem kreativen Prozess zu begleiten.

