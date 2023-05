Les Visites du Jeudi > Atelier du Bout de la Mer 13 Chemin du Vieux Château, 10 août 2023, Saint-Jean-le-Thomas.

Céramique – Pièces d’expression et utilitaires

Une visite dans un atelier de céramiste à la rencontre de la matière et de la poésie des objets..

2023-08-10 à 14:30:00 ; fin : 2023-08-10 . .

13 Chemin du Vieux Château Atelier du Bout de la Mer

Saint-Jean-le-Thomas 50530 Manche Normandie



Ceramics – Expressive and utilitarian pieces

A visit to a ceramist’s workshop to meet the material and the poetry of the objects.

Cerámica – Piezas expresivas y utilitarias

Una visita al taller de un ceramista para encontrarse con la materia y la poesía de los objetos.

Keramik – Ausdrucks- und Gebrauchsstücke

Ein Besuch in der Werkstatt eines Keramikers, um dem Material und der Poesie der Objekte zu begegnen.

