Animation Station Verte : Initiation pêche aux écrevisses, 17 juillet 2023, Saint-Jean-le-Thomas.

Saint-Jean-le-Thomas,Manche

Initiez vous à la pêche aux écrevisses avec un animateur de la fédération, pour les enfants à partir de 8 ans.

Lieu précisé lors de l’inscription.

Nombre de places limitées. Enfants sous la responsabilité des parents.

Matériel fourni sur place, prendre une tenue adaptée.

Durée : 2h

1€/personne – Inscription dans les Bureaux et Points d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie ou sur le site de réservation en ligne : https://reservation.ot-montsaintmichel.com/.

2023-07-17 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-17 . .

Saint-Jean-le-Thomas 50530 Manche Normandie



Initiate yourself to crayfish fishing with an instructor from the federation, for children from 8 years old.

Meeting point at the Claire Douve in Saint-Jean-le-Thomas.

Limited number of places. Children under the responsibility of their parents.

Equipment provided on site, please bring appropriate clothing.

Duration: 2 hours

1€/person – Registration in the Tourist Information Offices of the Mont Saint-Michel – Normandy Tourist Office or on the online booking website : https://reservation.ot-montsaintmichel.com/

Pruebe a pescar cangrejos de río con un instructor de la Federación, para niños a partir de 8 años.

Lugar especificado en la inscripción.

Número limitado de plazas. Niños bajo la responsabilidad de los padres.

Equipo proporcionado en el lugar, por favor traiga ropa adecuada.

Duración: 2 horas

1/persona – Inscripción en el Mont Saint-Michel – Oficinas de Turismo de Normandía y Puntos de Información Turística o en el sitio web de reservas en línea: https://reservation.ot-montsaintmichel.com/

Führen Sie sich mit einem Betreuer des Verbandes in das Angeln auf Flusskrebse ein, für Kinder ab 8 Jahren.

Ort wird bei der Anmeldung angegeben.

Begrenzte Anzahl von Plätzen. Kinder unter der Verantwortung der Eltern.

Material wird vor Ort bereitgestellt, bitte geeignete Kleidung mitbringen.

Dauer: 2 Stunden

1?/Person – Anmeldung in den Bureaux et Points d’Information Touristique des Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie oder über die Online-Reservierungsseite: https://reservation.ot-montsaintmichel.com/

