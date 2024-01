Fête du mimosa Saint-Jean-le-Thomas, dimanche 18 février 2024.

Fête du mimosa Saint-Jean-le-Thomas Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 10:00:00

fin : 2024-02-18 18:00:00

A l’instar de nombreuses villes de la côte d’Azur, St Jean-le-Thomas célèbre le mimosa.

Tous les ans, le Comité des Fêtes du village vous invite à participer à la fête du mimosa, dans une ambiance chaleureuse et conviviale !

Au programme : exposants, restauration, château gonflable gratuit.

Rendez-vous au coeur du village (rue Pierre le Jaudet).

Venez nombreux !

Et avant de vous rendre à la fête, participez à la rando mimosa, 10 kms autour de St Jean-le-Thomas – départ à 8h30 – plage Pignochet – Infos et réservations : 06 15 26 38 48.

.

Rue Pierre Le Jaudet

Saint-Jean-le-Thomas 50530 Manche Normandie



L’événement Fête du mimosa Saint-Jean-le-Thomas a été mis à jour le 2024-01-16 par OT MSM Normandie – BIT Saint-Jean-le-Thomas