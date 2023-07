INITIATION A L’ASTRONOMIE Saint-Jean-la-Fouillouse, 11 juillet 2023, Saint-Jean-la-Fouillouse.

Saint-Jean-la-Fouillouse,Lozère

Partez découvrir les étoiles, nos planètes du système solaire, notre galaxie spirale, nos principales constellations… en Margeride sur le secteur de Chastanier avec Grégory CHAMMING’S guide naturaliste

Réservation obligatoire. Places limitées…..

2023-07-11 fin : 2023-07-11 23:00:00. EUR.

Saint-Jean-la-Fouillouse 48170 Lozère Occitanie



Discover the stars, the planets of our solar system, our spiral galaxy, our main constellations? in the Margeride area of Chastanier with Grégory CHAMMING’S naturalist guide

Reservations essential. Places limited….

Descubra las estrellas, nuestros planetas del sistema solar, nuestra galaxia espiral, nuestras principales constelaciones… en la Margeride, en la zona de Chastanier, con el guía naturalista Grégory CHAMMING

Imprescindible reservar. Plazas limitadas….

Entdecken Sie mit Grégory CHAMMING’S, einem Naturführer, die Sterne, die Planeten unseres Sonnensystems, unsere Spiralgalaxie, die wichtigsten Sternbilder usw. in der Margeride in der Gegend von Chastanier

Eine Reservierung ist erforderlich. Begrenzte Plätze….

Mise à jour le 2023-05-31 par 48 – OTI Coeur Margeride