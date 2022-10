[Exposition] »Ô Tolosa » ; Roboam, Ruaudel & Brizolier à la Mosaïque galerie la Mosaïque, 20 octobre 2022 15:30, Saint-Jean.

20 octobre – 9 novembre Sur place Entrée libre contact@apanet.fr

Exposition « Ô Tolosa » centrée sur Toulouse & ses peintres ;

Exposition du 20 Octobre au 09 Novembre 2022

Vernissage le 21 Octobre à partir de 18h30

Avec ; Roboam, Ruaudel & Brizolier Patrick

L’équipe de la galerie la Mosaïque est fière de vous proposer cette nouvelle exposition centrée sur Toulouse & ses peintres ;

Exposition du 20 Octobre au 09 Novembre 2022

Vernissage le 21 Octobre à partir de 18h30

Également conférence « Toulouse & ses peintres » par Audrey Marty le 08 Novembre à 18h00, salle sénior – St-Jean

Nom de l’artiste : Roboam Josette

Soyez les bienvenus dans mon univers…

Où je vous livre mon regard, mes émotions et mes coups de cœur au fil de l’Eau et de la Pierre… une moisson d’images découvertes au détour des chemins qui offrent mille et une opportunités de rencontres avec une flore, une faune, des paysages harmonieux et renouvelés au rythme des saisons.

Dès mon plus jeune âge, j’illustre tout naturellement mon quotidien et « croque » environnement, animal de compagnie, bibelots… Tous mes loisirs sont consacrés au dessin. Adolescente, je continue de pratiquer le dessin et la peinture. Ma vie d’adulte m’invite à participer à divers concours de peinture et « Peintres dans la rue » jalonnés de récompenses…

Nom de l’artiste : Ruaudel Nicole

Parisienne et Toulousaine à la fois, j’ai baigné depuis mon enfance dans une atmosphère artistique et très jeune j’ai dessiné et peint mes sentiments devant la nature et les paysages. Les Impressionnistes m’ont énormément influencé autant par leurs traits, leurs couleurs et leur vivacité. Quelques années aux Beaux-Arts m’ont aidé à croquer, dessiner et observer.

C’est dans la région varoise auprès de mon grand-oncle Cyprien BOULET (artiste peintre portraitiste) que je passais mes vacances, munie de mon chevalet j’ai découvert la beauté et l’éclat de ces paysages magiques et ensoleillés. La danse et la musique font partie de ma vie. Je travaille le modèle vivant depuis une quinzaine d’années. Participe à de nombreuses expositions personnelles et à des salons où j’ai obtenu des récompenses. Grâce à certaines rencontres, j’ai osé montrer mon travail, le miroir de son âme n’est pas si facile a laissé entrevoir. Merci à ceux qui m’ont fait grandir.

Nom de l’artiste : Brizolier Patrick

De formation école des beaux-arts de Toulouse de 1972 à 1977 en section Architecture, je me suis spécialisé dans le rendu d’architecture pour architectes et agences de communication. Parallèlement à mon activité professionnelle j’expose mes aquarelles dans divers salons, galeries et espaces culturels. J’ai également enseigné la perspective et le croquis à l’école d’art appliqué « Polycréa » à Toulouse jusqu’à sa fermeture.

Donner l’envie de pratiquer le dessin « d’après nature » pris sur le vif. Être curieux, lever la tête et observer ce qui nous entoure. Donner un regard sur l’Architecture des « anciens ».

Je suis inscrit à la maison des artistes de Paris sous le numéro 148548.

galerie la Mosaïque 31240 St-Jean 31240 Saint-Jean Haute-Garonne

jeudi 20 octobre – 15h30 à 18h30

vendredi 21 octobre – 15h30 à 21h00

samedi 22 octobre – 09h30 à 12h30

mardi 25 octobre – 15h30 à 18h30

mercredi 26 octobre – 15h30 à 18h30

jeudi 27 octobre – 15h30 à 18h30

vendredi 28 octobre – 15h30 à 18h30

samedi 29 octobre – 09h30 à 12h30

mardi 1er novembre – 15h30 à 18h30

mercredi 2 novembre – 15h30 à 18h30

jeudi 3 novembre – 15h30 à 18h30

vendredi 4 novembre – 15h30 à 18h30

samedi 5 novembre – 09h30 à 12h30

mardi 8 novembre – 15h30 à 18h30

mercredi 9 novembre – 15h30 à 18h30