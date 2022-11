[Exposition] 11ème Salon du Petit Format à la Mosaïque galerie la Mosaïque Saint-Jean Catégories d’évènement: Haute-Garonne

[Exposition] 11ème Salon du Petit Format à la Mosaïque galerie la Mosaïque, 2 décembre 2022 10:30, Saint-Jean. 2 – 21 décembre Sur place Entrée libre contact@apanet.fr

11ème Salon du Petit Format à la Mosaïque ?? Olivier Giner & l’équipe de la Mosaïque sont heureux de vous inviter au 11ème salon du Petit Format ! ?? 18 peintres, 3 photographes et 7 sculpteurs.

Du 01 au 22 Décembre. Vernissage le 02 à partir de 18h30. Rappel des éditions Petits Formats ; Prix unique de 90€, les formats sont de dimensions 20×20 (pas plus de 20cm pour les sculptures).

Une tombola est également mise en place pour pouvoir remporter plusieurs œuvres ;) ! Horaires de la galerie ;

Du Mar au Vend de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30

Sam ; 9h30-12h30 15h30-18h30 A très vite à la Mosaïque ?? ! galerie la Mosaïque 31240 St-Jean 31240 Saint-Jean Haute-Garonne vendredi 2 décembre – 10h30 à 12h30

