L’auteure du livre « Le Grand Toulouse et ses peintres » Audrey Marty donnera une conférence sur la ville rose et les artistes qui l’ont peint. L’auteure du livre « Le Grand Toulouse et ses peintres » Audrey Marty donnera une conférence sur la ville rose et les artistes qui l’ont peint.

Le 09 Novembre à 18h, salle sénior, 31240 St-Jean (Conférence gratuite). Cette conférence est associée à l’exposition « Ô Tolosa » qui a lieu à la galerie la Mosaïque (à 5m de la salle senior) du 20 Oct au 10 Nov (peintre Roboam, Ruaudel & Brizolier). galerie la Mosaïque 31240 St-Jean 31240 Saint-Jean Haute-Garonne mardi 8 novembre – 18h00 à 20h00

