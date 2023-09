[Exposition] Collectif La Poste & Orange à la galerie La Mosaïque (31240 St-Jean) galerie la Mosaïque Saint-Jean, 28 septembre 2023 15:30, Saint-Jean.

[Exposition] Collectif La Poste & Orange à la galerie La Mosaïque (31240 St-Jean) galerie la Mosaïque Saint-Jean 28 septembre – 18 octobre

Exposition des artistes de La Poste & Orange à la galerie la Mosaïque (St-Jean 31240) 28 septembre – 18 octobre 1

Auriac Jean-Claude

Peintre du quotidien et du dialogue. Inspiré par la figuration narrative. Expose dans la région.

Vit et travaille à Villefranche de Rouergue.

site: jc-auriac.fr

Barbe Dominique

Dominique Barbe, artiste peintre aime partager sa passion de la peinture. Elle allie cette passion avec son métier, partageant et faisant découvrir aux autres ses joies imagées.

Bousquet Claudie

Cette passionnée de peinture depuis sa plus tendre enfance, afin de compléter sa formation, est entrée aux Beaux-arts à Toulouse. Aujourd’hui, elle peint depuis presque 40 ans et fait bénéficier son public de ses œuvres, hautes en couleur. Son objectif est d’essayer de faire ce que l’on ne voit pas.

Voyant la vie en couleur, son désir a été d’être coloriste, toutes ses peintures reflètent son envie de mettre de la couleur. Présidente de l’Association artistique de La Poste et Orange Midi Pyrénées, elle transmet son savoir-faire en donnant des cours et exposant ses toiles.

Baduel Didier

Originaire de Figeac dans le Lot, je vis à Toulouse depuis vingt ans. Ma spécialité artistique est le portrait féminin et ma technique préférée : Le pastel. J’expose régulièrement dans les salons régionaux. Actuellement j’oriente mon travail vers de plus gros plans afin de mettre en avant l’acuité du regard des modèles

Site web : badueldr.over-blog.com

Clanet Pierre

Passionné dès l’enfance par le dessin, je découvre à’ l’âge adulte les grands peintres impressionnistes et abstraits. Dans les années 1980, j’approche la peinture en autodidacte et essaie toutes les techniques. Après quelques cours d’aquarelle, tenté par les grands formats, l’acrylique me semble idéale pour mes projets de toiles abstraites. Aujourd’hui retraité, toujours dans l’abstraction, je réalise depuis 2017 des sculptures sans soudure, à l’aide de différents matériaux de récupération (articles ménagers, pièces de plomberie, etc.)

Coustilieres Jean-Claude

Je découvre ma passion pour l’aquarelle en 1995 qui ne me quittera plus pour devenir petit à petit une compagne de tous les jours. Malgré ce long chemin plein d’embuches j’éprouve toujours autant de plaisir, d’émerveillement et d’émotions grâce à l’incroyable magie des pigments dans l’eau.

Foin Martine

Le dessin et la peinture sont des passions qui suivent Fae depuis son enfance. Sa production graphique et artistique est le reflet d’une rétrospective et de la maturation de ressentis au gré de plusieurs années de voyages autour du monde.

Fraysse Hélène

C’est dans la peinture à l’huile et au couteau qu’Hélène Fraysse trouve ses sensations et son plaisir. Ses tableaux révèlent une diversité de techniques unissant teintes éclatantes et matière (sable, papiers, végétaux…).

Giner Olivier

Pépé Navarro & le facteur Serrano, c’est une belle & longue histoire d’amour platonique !

Un pacte humain d’amitié scellé à coup d’anisette, de soubressade et d’anchois aux arêtes épilés à la main !

Ici l’on respecte les messagers qui lient l’Humanité !

Guichard Alain

Passionné depuis l’age de 10ans par la peinture, s’oriente en faculté d’Arts Plastiques à Paris avec les ateliers Beaux-Arts où il obtient le diplôme de professeur certifié. Primé dans de nombreux salons français : La Rochelle, Niort, Cognac, Bordeaux, Poitiers, Toulouse, Béziers, a exposé à Paris, Marseille, Toulouse, etc….

Lartigue Jean-Lin

Après de études de chimie-biologie complétées par une licence d’enseignement d’arts plastiques et une maitrise Arts et Lettres, Jean-Lin Lartigue est retraité de la Société Artistique du Groupe La Poste. Il est membre des Artistes Français, des Peintres du Marais, des « Naïfs en liberté ».

Il réalise des « boîtes de rues », œuvres qui reconstituent en relief une rue avec ses façades d’immeubles, ses commerces, et tout le petit monde qui investit le trottoir.

Marty Michelle

A l’adolescence, j’ai suivi les cours de l’école ABC de Paris par correspondance pendant 3 ans. J’ai continué en faisant partie de plusieurs associations, CAM de Montrabé, Association Poste et Orange, couleurs d’Auzielle, ainsi que la Mosaïque de 2003 à 2010. J’ai aussi exposé dans les communes alentour. De 2006 à 2023, j’ai fait partie de l’atelier des Arènes, atelier de modèle vivant. Essentiellement figurative, mes thèmes favoris sont les paysages, nus et portraits.

Pellegrin Marie-Luce

Cette peintre amateure peint depuis une vingtaine d’années et pratique le dessin depuis toujours. Elle utilise surtout la technique de la peinture à l’acrylique, avec des pinceaux et des couteaux à peindre. Puis suivant le sujet, elle se sert aussi d’objets du quotidien : papiers, tissus, carte magnétique… Ses inspirations sont souvent tirées de ses lectures, balades, photos de ses voyages, et de celles d’amis.

Pendaries Roger

Né à Toulouse en 1929, reconnu en France ainsi qu’à l’étranger.

Roger Pendaries a réalisé de grandes peintures murales pour l’état, les villes de Paris et de Toulouse.

Sa peinture est faite de grands aplats et au fil du temps de plus en plus abstrait

Ricaud Pierrette

Retraitée, Pierrette rattrape le temps perdu et s’investit dans ce mode d’expression : « J’ai toujours un tableau en train. Je peins avant tout à l’huile et un peu avec de l’acrylique. J’aime beaucoup travailler l’huile qui donne un rendu doux. »

Soudeix Françoise

Principalement des aquarelles, une technique qu’elle maîtrise particulièrement. « C’est un art difficile qui demande au départ un bon dessin. J’aime sa légèreté, la douceur des couleurs » explique-t-elle tout en précisant qu’il n’y aura pas que cela.

Seruch-Capouillez

C’est à Toulouse qu’elle poursuit ses recherches artistiques entre vie de famille et professionnelle comme graphiste. A participé à de nombreuses expositions de 1984 à la fin des années 90 pour des œuvres signées Isabelle Capelle. Aujourd’hui, elle participe à de nombreux salons nationaux et internationaux et est exposée en galerie et partage depuis peu son savoir à travers des ateliers qu’elle anime. Elle peint librement des thèmes qui l’inspirent, que ce soit d’après nature ou d’imagination, l’essentiel est la création, exprimer l’émotion et la partager.

Oliane

Oliane a voyagé sur 4 continents et dans plus de 30 pays. Sa sculpture est centrée autour du thème de la femme qui, dit-elle, est un sujet plein d’avenir, puisque le poète a chanté « la femme est l’avenir de l’homme ».

Sievic Victor

Je suis sculpteur amateur et je cherche des contacts avec des personnes partageant la même passion ou d’autres passions. http://victorsitkevitch.blog4ever.com.

– Également la conférence « Les Messagers de la Nuit » par Philippe Magry, Président de l’association des Postiers Ambulants le 05

galerie la Mosaïque St-Jean Saint-Jean 31240 Haute-Garonne