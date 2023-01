Saint-Jean – Fête foraine, repas dansant, feu d’artifice et grande foire aux puces Lanvollon Lanvollon Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Côtes-d’Armor Fête foraine dès le vendredi et pendant tout le week-end. Samedi 25 : repas dansant des sapeurs pompiers et feu d’artifice à 23h dans le parc de la mairie. Dimanche : de 8h à 19h, grande foire aux puces annuelle – une des 2 plus grandes des Côtes d’Armor – dans les rues de la commune qui seront piétonnes. Seuls sont autorisés les les déballeurs professionnels et particuliers de brocantes et de vide-greniers. Ne sont pas admis les déballeurs de vente de produits neufs (vêtements, jouets…) et de restauration. Buvette et restauration sur place, WC, parking, animations et manèges. contact@comiteanimationlanvollon.com +33 2 96 70 28 62 http://www.comiteanimationlanvollon.com/ Lanvollon

