ATELIERS ARTISTIQUES Saint-Jean d’Alcas, 14 juillet 2023, Saint-Jean-et-Saint-Paul.

Tous les vendredis de l’été, viens participer en famille à un atelier argile, théâtre ou marionnettes..

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-14 . 5 EUR.

Saint-Jean d’Alcas

Saint-Jean-et-Saint-Paul 12250 Aveyron Occitanie



Every Friday during the summer, come and participate in a clay, theater or puppet workshop with your family.

Todos los viernes del verano, ven a participar en familia en un taller de arcilla, teatro o marionetas.

Jeden Freitag im Sommer kannst du mit deiner Familie an einem Ton-, Theater- oder Marionettenworkshop teilnehmen.

Mise à jour le 2023-04-05 par OFFICE DE TOURISME LARZAC VALLEES