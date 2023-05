On « tague » à la médiathèque! Médiathèque – CDI, 17 juin 2023, Saint-Jean-en-Royans.

A partir de 14 h, médiathèque de St Jean-en-Royans

Un graffeur propose à des jeunes de venir peindre un tableau style Street Art pour personnaliser le « Coin ADO » de la médiathèque.

A partir de 11 ans. Sur inscription..

Médiathèque – CDI

Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



From 2 pm, St Jean-en-Royans media library

A graffiti artist proposes to young people to come and paint a street art style picture to personalize the « Teen Corner » of the media library.

From 11 years old. On registration.

A partir de las 14.00 h, mediateca de St Jean-en-Royans

Un grafitero invita a los jóvenes a venir a pintar un cuadro de estilo street art para personalizar el « Rincón adolescente » de la mediateca.

A partir de 11 años. Inscripción obligatoria.

Ab 14 Uhr in der Mediathek von St Jean-en-Royans

Ein Graffiti-Künstler bietet Jugendlichen an, ein Bild im Street-Art-Stil zu malen, um die « Coin ADO » der Mediathek individuell zu gestalten.

Ab einem Alter von 11 Jahren. Nach Anmeldung.

