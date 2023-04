Le Printemps des Créateurs 3 rue des écoles Saint-Jean-en-Royans Catégories d’Évènement: Drôme

Le Printemps des Créateurs 3 rue des écoles, 20 mai 2023, Saint-Jean-en-Royans. expo ventes d’œuvres d’artisans, artistes et créateurs locaux: illustrations, bougies, couture, sculptures, céramique, tissage, peinture…etc.

2023-05-20 à 10:30:00 ; fin : 2023-05-21 18:30:00. .

exhibition and sales of works by local craftsmen, artists and creators: illustrations, candles, sewing, sculptures, ceramics, weaving, painting…etc exposición y venta de obras de artesanos, artistas y creadores locales: ilustraciones, velas, costura, esculturas, cerámica, tejido, pintura…etc ausstellung und Verkauf von Werken lokaler Kunsthandwerker, Künstler und Designer: Illustrationen, Kerzen, Näharbeiten, Skulpturen, Keramik, Weben, Malen…etc Mise à jour le 2023-04-12 par Office de Tourisme Vercors Drôme

