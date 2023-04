Graffiti Art – Street Art Médiathèque – CDI, 5 mai 2023, Saint-Jean-en-Royans.

Conférence, débat. A 18 h, médiathèque de St Jean-en-Royans.

Pratique et histoire du Graffiti art. Le Graffiti art utilise l’espace public pour son expression artistique. Animé par deux artistes..

2023-05-05 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-05 . .

Médiathèque – CDI

Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Conference, debate. At 6 pm, St Jean-en-Royans media library.

Practice and history of Graffiti art. Graffiti art uses public space for its artistic expression. Animated by two artists.

Conferencia, debate. A las 18.00 h, mediateca de St Jean-en-Royans.

Práctica e historia del arte del graffiti. El arte del graffiti utiliza el espacio público para su expresión artística. Presentado por dos artistas.

Vortrag, Diskussion. Um 18 Uhr, Mediathek in St Jean-en-Royans.

Praxis und Geschichte der Graffiti-Kunst. Die Graffiti-Kunst nutzt den öffentlichen Raum für ihren künstlerischen Ausdruck. Moderiert von zwei Künstlern.

Mise à jour le 2023-04-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme