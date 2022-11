Trio Cadoret / Pointard / Stephan Salle Kasino, Saint Jean du Doigt, Finistère Saint-Jean-du-Doigt Catégories d’évènement: Finistère

Trio Cadoret / Pointard / Stephan Salle Kasino, Saint Jean du Doigt, Finistère, 2 décembre 2022 20:30, Saint-Jean-du-Doigt. Vendredi 2 décembre, 20h30 Sur place 5€ https://www.labelcda.com/contact

Concert du trio Cadoret / Pointard / Stephan. Trio Harpe / Batterie / Violon Concert du trio Cadoret / Pointard / Stephan.

En s’inspirant du catalogue « Mouez Breiz », label discographique de musique bretonne fondé par Hermann Wolf dans les années 1950, le trio Cadoret / Pointard / Stephan en extrait de courtes lignes mélodiques, des rythmes, des harmonies, qu’il distille et qu’il redéploie dans son propre univers de compositions et d’improvisation. Une empreinte, une couleur, un fantôme « Mouez Breiz » dans une musique d’aujourd’hui.

Distribution: Nikolaz Cadoret : harpe

Nicolas Pointard : batterie

Pierre Stephan : violon

Yann Madec : son

