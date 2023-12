Concert Jean-Mathias Pétri & Jean-Michel Veillon Salle Kasino, Saint Jean du Doigt, Finistère Saint-Jean-du-Doigt, 16 décembre 2023 20:00, Saint-Jean-du-Doigt.

Concert Jean-Mathias Pétri & Jean-Michel Veillon Salle Kasino, Saint Jean du Doigt, Finistère Saint-Jean-du-Doigt Samedi 16 décembre, 21h00

2023-12-16 21:00 Concert du duo des flûtiste Jean-Mathias Pétri & Jean-Michel Veillon Samedi 16 décembre, 21h00 1

https://www.labelcda.com/contact

Concert le 16 décembre dans le cadre de la Saison singulière #4 du chemin des ânes . Il s’agit d’un concert du duo Jean Michel Veillon et Jean Mathias Pétri à la salle Kasino de Saint Jean du Doigt à 21 h. Le tarif est de 5€ et c’est gratuit pour les – de 18 ans et demandeurs d’emploi.

Deux flûtistes croisent leurs propos, tantôt méditatifs, tantôt remuants, glissant du particulier à l’universel – ou l’inverse – au gré des réminiscences de leurs parcours personnels… Deux flûtes traversières à la fois différentes et semblables se tutoient : les flûtes traversières en métal de Jean-Mathias Pétri et les flûtes en bois de Jean-Michel Veillon.

Salle Kasino, Saint Jean du Doigt, Finistère Saint Jean du Doigt, Finistère Saint-Jean-du-Doigt 29630 Finistère