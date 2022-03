Ciné-concert Salle Kasino, Saint Jean du Doigt Saint-Jean-du-Doigt Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Jean-du-Doigt

Ciné-concert Salle Kasino, Saint Jean du Doigt, 1 avril 2022 20:30, Saint-Jean-du-Doigt. Vendredi 1 avril, 20h30 Sur place 10€ // gratuit pour les – de 18 ans chemin.des.anes@gmail.com Ciné-concert / La petite marchande d’allumettes de Jean Renoir et Fétiche Mascotte de Ladislas Starewitch Directement adapté du célèbre texte d’Andersen, le film raconte le sort d’une petite marchande qui tente de vendre des allumettes, dans une grande ville, en plein hiver. N’y parvenant pas, pour se réchauffer un peu, elle finit par brûler toutes les allumettes. Ces instants de chaleur, volés à la morsure du froid, sont accompagnés par des visions heureuses. Ses rêves l’emmènent dans un magasin de jouets où elle tombe amoureuse d’un jeune soldat de bois. Surgit alors un hussard noir, figure funèbre qui laisse présager une fin tragique et inéluctable. Pour ce projet, l’électronique reste au coeur du propos musical de Yann Madec. Il utilise les sons, les rythmes, l’improvisation et les couleurs en temps réel pendant la projection comme une palette pour coloriser l’espace autour du film en noir et blanc. Salle Kasino, Saint Jean du Doigt Salle Kasino, Saint Jean du Doigt 29630 Saint-Jean-du-Doigt Finistère vendredi 1er avril – 20h30 à 23h00

Détails Heure : 20:30 - 23:00 Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Jean-du-Doigt Autres Lieu Salle Kasino, Saint Jean du Doigt Adresse Salle Kasino, Saint Jean du Doigt Ville Saint-Jean-du-Doigt lieuville Salle Kasino, Saint Jean du Doigt Saint-Jean-du-Doigt Departement Finistère

Salle Kasino, Saint Jean du Doigt Saint-Jean-du-Doigt Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-du-doigt/

Ciné-concert Salle Kasino, Saint Jean du Doigt 2022-04-01 was last modified: by Ciné-concert Salle Kasino, Saint Jean du Doigt Salle Kasino, Saint Jean du Doigt 1 avril 2022 20:30 Saint Jean du Doigt Saint-Jean-du-Doigt Saint-Jean-du-Doigt Salle Kasino

Saint-Jean-du-Doigt Finistère