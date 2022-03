Ciné-concert // Une saison singulière #3 Salle Kasino Saint-Jean-du-Doigt Catégories d’évènement: Finistère

Ciné-concert // Une saison singulière #3 Salle Kasino, 1 avril 2022 20:30, Saint-Jean-du-Doigt. Vendredi 1 avril, 20h30 Sur place 10€ / gratuit pour -18ans et demandeur d’emploi https://www.labelcda.com, 0298673407 Ciné-concert à Saint Jean du doigt, salle Kasino avec Yann Madec Ciné-concert.

“La petite marchande d’allumettes” de Jean Renoir et “Fétiche mascotte” de Ladislas Starewitch.

Muisque électronique : Yann Madec

infos sur labelcda.com Salle Kasino Salle, 29630 Saint Jean du doigt 29630 Saint-Jean-du-Doigt Finistère vendredi 1er avril – 20h30 à 22h30

