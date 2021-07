Saint-Jean-du-Doigt Jardin public Finistère, Saint-Jean-du-Doigt Un été singulier #2 // ÉNERGIE NOIRE Jardin public Saint-Jean-du-Doigt Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Jean-du-Doigt

Un été singulier #2 // ÉNERGIE NOIRE Jardin public, 25 juillet 2021 18:00-25 juillet 2021 20:00, Saint-Jean-du-Doigt. Dimanche 25 juillet, 18h00 10€ par jour (5€ tarif réduit : demandeur d’emploi et étudiant), 20€ pass trois jours, gratuit pour les moins de 18 ans. 02 98 67 34 07, chemin.des.anes@gmail.com CONCERT du duo PÉTRI / VEILLON DIMANCHE 25 JUILLET 18h

Performance dansée sur musique improvisée

Rémi Leblanc-Messager & Pierre Stephan (violon) 18h30 DUO PÉTRI/VEILLON Jean-Mathias Pétri – flûtes traversières en métal

Jean-Michel Veillon – flûtes en bois Deux grands noms de la flûte traversière se rencontrent pour monter un répertoire exigeant en croisant improvisation, compositions et musiques traditionnelles Deux flûtistes croisent leurs propos, tantôt méditatifs, tantôt remuants, glissant du particulier à l’universel – ou l’inverse – au gré des réminiscences de leurs parcours personnels, réinterprétant des oeuvres de Kristen Noguès ou Béla Bartok… Deux flûtes traversières à la fois différentes et semblables se tutoient : les flûtes traversières en métal de Jean-Mathias Pétri et les flûtes en bois de Jean-Michel Veillon. Jardin public SAINT JEAN DU DOIGT 29630 Saint-Jean-du-Doigt JARDIN PUBLIC Finistère dimanche 25 juillet – 18h00 à 20h00

