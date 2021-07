Saint-Jean-du-Doigt Jardin public Finistère, Saint-Jean-du-Doigt Un été singulier #2 // ÉNERGIE NOIRE Jardin public Saint-Jean-du-Doigt Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Jean-du-Doigt

Un été singulier #2 // ÉNERGIE NOIRE Jardin public, 24 juillet 2021 18:00-24 juillet 2021 20:00, Saint-Jean-du-Doigt. Samedi 24 juillet, 18h00 10€ par jour (5€ tarif réduit : demandeur d’emploi et étudiant), 20€ pass trois jours, gratuit pour les moins de 18 ans. 02 98 67 34 07, chemin.des.anes@gmail.com CONCERT du duo ÉNERGIE NOIRE SAMEDI 24 JUILLET 18h Performance dansée sur musique improvisée

Rémi Leblanc-Messager & Yann Madec (électronique) 18h30 Énergie noire Nicolas Péoc’h – saxophone alto / Vincent Raude – électronique Énergie Noire est le fruit d’une rencontre entre le souffle et la machine, l’improvisation millimétrée et les programmations, celle de savoir-faire au service d’une musique en perpétuelle mutation. Vincent Raude (Upwellings, Lower Groundz…) et Nicolas Péoc’h (The Khu, Oko…) brouillent les pistes depuis 2014 au gré des expérimentations mises en œuvre dans leur laboratoire commun. Si l’univers hybride et radical du duo a su retenir l’attention de scènes dédiées au jazz comme à l’électronique, il a aussi été le terrain fertile de multiples collaborations sur scène ou en studio avec des musiciens d’horizons variés, parmi lesquels Mazz Swift, Irvin Pierce, Steve Berry, Michael Zerang, Lou Mallozzi ou encore les rappeurs Khari B, Billa Camp et MC Bride. Jardin public SAINT JEAN DU DOIGT 29630 Saint-Jean-du-Doigt JARDIN PUBLIC Finistère samedi 24 juillet – 18h00 à 20h00

