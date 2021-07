Saint-Jean-du-Doigt Jardin public Finistère, Saint-Jean-du-Doigt Un été singulier #2 // BUSKING Jardin public Saint-Jean-du-Doigt Catégories d’évènement: Finistère

Un été singulier #2 // BUSKING Jardin public, 23 juillet 2021 18:00-23 juillet 2021 20:00, Saint-Jean-du-Doigt. Vendredi 23 juillet, 18h00 10€ par jour (5€ tarif réduit : demandeur d’emploi et étudiant), 20€ pass trois jours, gratuit pour les moins de 18 ans. 02 98 67 34 07, chemin.des.anes@gmail.com CONCERT du duo BUSKING VENDREDI 23 JUILLET 18h

Performance dansée sur musique improvisée

Rémi Leblanc-Messager & Pauline Sol Dourdin (danse) & Nicolas Pointard (batterie) 18h30 Busking Hélène Labarrière – contrebasse / Hasse Poulsen – guitare « L’union musicale d’Hélène Labarrière et Hasse Poulsen semble traduire le besoin d’amitié et la nécessité d’une vie plus solidaire, loin des indifférences de nos vies matérielles. C’est peut-être ce qu’il faut comprendre de ce corps à cordes et ses attentions réciproques. » (Denis Dessasis) Jardin public SAINT JEAN DU DOIGT 29630 Saint-Jean-du-Doigt JARDIN PUBLIC Finistère vendredi 23 juillet – 18h00 à 20h00

