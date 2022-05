Shakespeare trio dans le cadre des concerts “Un été singulier à Saint Jean du Doigt” Jardin public de Saint Jean Du Doigt Saint-Jean-du-Doigt Catégories d’évènement: Finistère

Shakespeare trio dans le cadre des concerts “Un été singulier à Saint Jean du Doigt” Jardin public de Saint Jean Du Doigt, 19 juillet 2020 18:00, Saint-Jean-du-Doigt. Dimanche 19 juillet 2020, 18h00 Sur place 5€ et gratuit pour les enfants https://www.labelcda.com Concert du Shakespeare trio dans le jardin public de Saint Jean du Doigt le 19 juillet à 18h Steeve Brudey : voix

Bernard Lepallec : saxophones alto et soprano

Pierre Stephan : électronique Publiés sans son accord, les sonnets de William Shakespeare dénoncent un monde qui traite de stupide l’être simple et vrai, et voit dans la générosité une forme de subversion. La passion qu’on y lit et qu’on y sent pour la vie, l’amour, l’engagement, donne l’idée centrale du Shakespeare trio. Le propos est d’offrir un cadre aux textes, d’inviter les auditeurs à jouer avec le son et le sens. Jardin public de Saint Jean Du Doigt Saint Jean Du doigt 29630 Saint-Jean-du-Doigt Finistère dimanche 19 juillet 2020 – 18h00 à 20h00

Heure : 18:00 - 20:00

