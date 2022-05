DIAFONIK dans le cadre des concerts « Un été singulier à Saint Jean du Doigt » Jardin public de Saint Jean Du Doigt Saint-Jean-du-Doigt Catégories d’évènement: Finistère

DIAFONIK dans le cadre des concerts « Un été singulier à Saint Jean du Doigt » Jardin public de Saint Jean Du Doigt, 26 juillet 2020 18:00, Saint-Jean-du-Doigt. Dimanche 26 juillet 2020, 18h00 Sur place 5€ https://www.labelcda.com/diafonik Concert du duo DIAFONIK dimanche 26 juillet à 18h dans le jardin public de Saint-Jean-du-Doigt Le Chemin des Ânes (label cda) poursuit sa programmation estivale « Un été singulier à Saint Jean du Doigt » par un duo qui mêle des genres musicaux variés, de l’improvisation et un matériaux inattendu: des archives sonores collectées en Bretagne dans les années 60. Le tout au prisme du violon et de l’électronique. Jardin public de Saint Jean Du Doigt Saint Jean Du doigt 29630 Saint-Jean-du-Doigt Finistère dimanche 26 juillet 2020 – 18h00 à 20h00

