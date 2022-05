Corps en chantier dans le cadre des spectacles “Un été singulier à Saint Jean du Doigt” Jardin public de Saint Jean Du Doigt Saint-Jean-du-Doigt Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Jean-du-Doigt

Corps en chantier dans le cadre des spectacles “Un été singulier à Saint Jean du Doigt” Jardin public de Saint Jean Du Doigt, 9 août 2020 18:00, Saint-Jean-du-Doigt. Dimanche 9 août 2020, 18h00 Sur place 5€, gratuit pour les enfants https://www.labelcda.com/un-ete-singulier-a-saint-jean-du-do Performances dansées sur musique électronique live {CORPS EN CHANTIER}

Performances dansées. Une exposition vivante, une déclinaison du CORPS de la femme en plusieurs volets performatifs qui font écho à ce qui bouscule, trouble, touche l’humanité des femmes, « l’autre sexe ».

Ce cabinet de curiosité, où se mêlent confusément l’imaginaire et le réel, révèle un bestiaire de personnages hybrides comme autant de personnifications d’idées et d’émotions qui s’entrechoquent. PAuline Sol Dourdin : Conception – interpetation

Pierre Stephan : Musique électronique Jardin public de Saint Jean Du Doigt Saint Jean Du doigt 29630 Saint-Jean-du-Doigt Finistère dimanche 9 août 2020 – 18h00 à 19h00

Détails Heure : 18:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Jean-du-Doigt Autres Lieu Jardin public de Saint Jean Du Doigt Adresse Saint Jean Du doigt Ville Saint-Jean-du-Doigt lieuville Jardin public de Saint Jean Du Doigt Saint-Jean-du-Doigt Departement Finistère

Jardin public de Saint Jean Du Doigt Saint-Jean-du-Doigt Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-du-doigt/

Corps en chantier dans le cadre des spectacles “Un été singulier à Saint Jean du Doigt” Jardin public de Saint Jean Du Doigt 2020-08-09 was last modified: by Corps en chantier dans le cadre des spectacles “Un été singulier à Saint Jean du Doigt” Jardin public de Saint Jean Du Doigt Jardin public de Saint Jean Du Doigt 9 août 2020 18:00 Jardin public de Saint Jean Du Doigt Saint-Jean-du-Doigt Saint-Jean-du-Doigt

Saint-Jean-du-Doigt Finistère