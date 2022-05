Ayrad trio à Saint Jean du Doigt le dimanche 16 août Jardin public de Saint Jean Du Doigt Saint-Jean-du-Doigt Catégories d’évènement: Finistère

Ayrad trio à Saint Jean du Doigt le dimanche 16 août Jardin public de Saint Jean Du Doigt, 16 août 2020 18:00, Saint-Jean-du-Doigt. Dimanche 16 août 2020, 18h00 Sur place 5€ et gratuit pour les enfants https://www.labelcda.com/un-ete-singulier-a-saint-jean-du-do Ayrad trio dimanche 16 août à 18h dans le jardin public de saint Jean du Doigt Ayrad trio Sean O’Connor : saxophone ténor

Cyrille Le Penven : contrebasse

Nicolas Pointard : batterie et composition Trio costarmori-canadien formé en 2015, Ayrad trio joue un répertoire de compositions originales, que traversent de flamboyantes improvisations. L’alchimie qui lie ces trois musiciens et la liberté que permet la forme du trio créent une musique sans cesse renouvelée, héritée des grands noms du jazz tel Charles Mingus, Thelonious Monk, Carla Bley ou Joe Henderson. Jardin public de Saint Jean Du Doigt Saint Jean Du doigt 29630 Saint-Jean-du-Doigt Finistère dimanche 16 août 2020 – 18h00 à 19h00

