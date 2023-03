Journées de Pont ar Gler : concert pour adultes et enfants Saint-Jean-du-Doigt Saint-Jean-du-Doigt Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère Saint-Jean-du-Doigt . Dans le cadre de la 12è édition du festival Les Journées de Pont Ar Gler du 28 avril au 8 mai, un concert pour les adultes et les enfants sur la thématique du conte avec Jean-Baptiste Doulcet, piano, et Emmanuel Coppey, violon . – Paul Dukas : « L’Apprenti Sorcier », transcription pour violon et piano d’Emmanuel Coppey

– Leoš Janáček : Sonate pour violon et piano JW VII/7

– Des contes de fées d’Andersen,

– Borislav Martinu (1911, H. 42) pièces pour piano : 1. Polonaise, 2. Intermezzo, 3. sans titre, 4. Barcarolle, 5. Arabeske, 6. Valse mignonne

– Robert Schumann : Märchenbilder (Contes de Fées), pour violon et piano, Opus 113

– Gabriel Fauré : Berceuse pour violon et piano, Opus 16. Au travers de ce programme original, Emmanuel Coppey et Jean-Baptiste Doulcet font le tour d’horizon de la thématique du conte au travers de pièces résolument contrastantes. Des compositeurs Tchèques, Janacek et Martinu, au génie du romantisme allemand, Schumann, en passant par la France et ses représentants Dukas et Fauré, nos deux interprètes vous feront vivre un voyage musical haut en couleurs incluant une nouvelle transcription du très célèbre Apprenti Sorcier pour violon et piano, écrite par Emmanuel Coppey. Forfaits possibles :

Forfait 5 concerts : 50€

Forfait festival (12 concerts) : 100€ contact@pontargler.com +33 6 14 38 63 38 http://www.pontargler.com/ Saint-Jean-du-Doigt

