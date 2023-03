Conférence : L’architecture des XXe et XXIe s. Saint-Jean-du-Doigt OT BAIE DE MORLAIX Saint-Jean-du-Doigt Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère Saint-Jean-du-Doigt . Le Patrimoine de Plougasnou vous convie le vendredi 17 mars 10h00, à la salle Kasino de Saint-Jean-du Doigt à une conférence sur l’architecture du XXe et XXIe siècles. Entrée libre. « Cette conférence, sans être un exposé d’historien de l’art, est une approche sensitive d’un architecte, Christian Millet, à travers ses recherches, ses interrogations et ses émotions. Le cadre reste néanmoins chronologique, de l’Art Nouveau de Victor Horta ou d’Hector Guimard jusqu’aux dernières réalisations de Christian de Portzamparc ou de Zaha Hadid, en passant par les figures emblématiques de Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Mies Van den Rohe, Carlo Scarpa, Norman Foster et autres.

L’exposé se termine par la présentation d’un chantier auquel Christian Millet a participé, le musée de la garde nationale saoudienne à Riyadh, montrant la complexité de l’œuvre architecturale et les enjeux soulevés par ses multiples intervenants ». milletch@wanadoo.fr https://patrimoinedeplougasnou.weebly.com/ Saint-Jean-du-Doigt

