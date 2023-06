Concert Marthe Vassallo & Baptiste Boiron Eglise de Saint Jean du Doigt Saint-Jean-du-Doigt, 16 juillet 2023 18:00, Saint-Jean-du-Doigt.

Une rencontre inédite !

« Duo éphémère pour cette rencontre inédite entre la chanteuse Marthe Vassallo et le saxophoniste Baptiste Boiron. Invitation à se laisser porter et surprendre par l’entremêlement et le dialogue entre deux univers musicaux, entre voix et souffle, entre un répertoire breton – mais pas que… – et un jazz contemporain – mais pas que… »

Eglise de Saint Jean du Doigt Saint Jean Doigt, Finistère Saint-Jean-du-Doigt 29630 Finistère