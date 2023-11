Atelier « Lecture à haute voix » Saint-Jean-du-Bruel, 9 décembre 2023, Saint-Jean-du-Bruel.

Saint-Jean-du-Bruel,Aveyron

Apprenez à parfaire votre lecture à haute voix. Pour offrir un texte à des amis, lors d’une cérémonie de baptêmes, de mariage ou de décès… lors d’une réunion…nous avons tous plus ou moins l’occasion de lire à haute voix..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie



Learn to perfect your reading aloud skills. When giving a text to friends, at a christening, wedding or death ceremony… at a meeting… we all have more or less the opportunity to read aloud.

Aprenda a perfeccionar sus habilidades de lectura en voz alta. Al dar un texto a los amigos, en un bautizo, una boda o una ceremonia de defunción… en una reunión… todos tenemos más o menos la oportunidad de leer en voz alta.

Lernen Sie, Ihr Vorlesen zu perfektionieren. Um Freunden einen Text zu schenken, bei einer Tauf-, Hochzeits- oder Trauerfeier… bei einem Treffen… Wir alle haben mehr oder weniger die Gelegenheit, laut vorzulesen.

