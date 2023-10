Loto de l’Escapade St-Jeantaise Saint-Jean-du-Bruel, 29 octobre 2023, Saint-Jean-du-Bruel.

Saint-Jean-du-Bruel,Aveyron

L’association de randonnée vous invite à venir passer une après-midi conviviale en venant participer à son quine!.

2023-10-29 fin : 2023-10-29

Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie



The hiking association invites you to spend a convivial afternoon at its quine!

¡La asociación de senderismo le invita a venir a pasar una tarde de convivencia participando en su quine!

Der Wanderverein lädt Sie ein, an seinem Quine teilzunehmen und einen geselligen Nachmittag zu verbringen

