Marché nocturne et soirée concert Catégories d’évènement: Aveyron

Saint-Jean-du-Bruel

Marché nocturne et soirée concert, 5 août 2023, Saint-Jean-du-Bruel. Soirée animée par le groupe « Coup de Phil ».

2023-08-05 à ; fin : 2023-08-05 . EUR. Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie



Evening hosted by the group « Coup de Phil Velada amenizada por el grupo « Coup de Phil » Abend, der von der Gruppe « Coup de Phil » gestaltet wird Mise à jour le 2023-05-05 par OFFICE DE TOURISME LARZAC VALLEES

Marché nocturne et soirée concert 2023-08-05

